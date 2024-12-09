В «Молдовагаз» признали, что условия поставок газа из России выгоднее европейских

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия могла бы снизить тарифы для населения за счет наращивания поставок газа из России, если бы Украина разрешила увеличить его транзит по своей территории. Об этом заявил и. о. председателя правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в интервью телеканалу Exclusiv TV.

«Да, было бы дешевле, и достаточно намного. Если бы мы покупали у „Газпрома“, конечно, платили бы другую цену. Но проблема в объемах. Сейчас весь объем потребляет Приднестровье», — сказал Чебан, отвечая на вопрос о преимуществах поставок из России. Между тем в правительстве Молдавии заверяют, что осуществляемые в настоящее время закупки на европейских биржах выгоднее, чем в России.