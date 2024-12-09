В Германии приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев — Spiegel
16:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF) приостановило рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, в связи с текущей ситуацией в Сирии BAMF в этот понедельник объявило о немедленном прекращении рассмотрения заявлений сирийцев о предоставлении убежища. В настоящее время, как отметил представитель ведомства, ситуация в Сирии неясная, дальнейшее развитие событий сложно предсказать. По этой причине невозможно принимать серьезные решения по поступившим запросам.
Это, как указывает журнал, касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, решение по которым еще не принято, включая около 46 тыс. первоначальных заявок. Однако новая ситуация в Сирии на данный момент не оказывает влияния на существующие решения.
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