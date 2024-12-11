Рост экономики РФ в 2024 г. ожидается на уровне 3,9% — Новак
11:20 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9%, заявил вице-премьер Александр Новак на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия».
«Несмотря на внешние шоки, санкционные давления, которые выражаются десятками тысяч относительно нашей страны, закрытие экспортных рынков, нарушение логистических цепочек — то есть все, что связано, так сказать, с инициаторами экономической войны, которую возглавляют западные страны. Несмотря на это, наша экономика в последние годы показывает устойчивое развитие. И если брать, например, рост экономики с 2020 по 2024 год, он составит примерно 12,7%, в прошлом году — это плюс 3,6%. В этом году мы ожидаем 3,9%», — сказал Новак.
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