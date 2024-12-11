0
0
81
НОВОСТИ

Рост экономики РФ в 2024 г. ожидается на уровне 3,9% — Новак

11:20 11.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост российской экономики по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 3,9%, заявил вице-премьер Александр Новак на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия».

«Несмотря на внешние шоки, санкционные давления, которые выражаются десятками тысяч относительно нашей страны, закрытие экспортных рынков, нарушение логистических цепочек — то есть все, что связано, так сказать, с инициаторами экономической войны, которую возглавляют западные страны. Несмотря на это, наша экономика в последние годы показывает устойчивое развитие. И если брать, например, рост экономики с 2020 по 2024 год, он составит примерно 12,7%, в прошлом году — это плюс 3,6%. В этом году мы ожидаем 3,9%», — сказал Новак.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:39 11.12.2024
ФСБ предупредила о новых схемах телефонных мошенников
0
30
11:32 11.12.2024
Переворот в Сирии был спланирован США и Израилем — верховный лидер Ирана
0
72
11:05 11.12.2024
Трамп назвал своим приоритетом урегулирование конфликта на Украине
0
137
11:00 11.12.2024
Киев не в состоянии содержать ВСУ, несмотря на траты в четверть ВВП, заявил глава Минфина
0
143
10:32 11.12.2024
Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины на встрече с Трампом — Reuters
0
224
10:20 11.12.2024
СМИ Украины рекомендовали не упоминать 5 городов в ДНР, которые ВСУ могут потерять — Рогов
0
234
10:05 11.12.2024
Британия сообщила об успешном испытании установленного на бронемашине лазера против БПЛА
0
252
10:00 11.12.2024
ВСУ дистанционно заминировали Серебрянское лесничество немецкими противотанковыми минами
0
236
09:32 11.12.2024
Минюст предлагает ограничить возможности взыскания долгов физлиц с привлечением судебных приставов
0
271
09:20 11.12.2024
Трамп обвинил Байдена в присвоении средств, выделяемых Украине
0
328

Возврат к списку