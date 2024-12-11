Сбер на AI Journey представил GigaDoc – мультимодальный медицинский диагностический ассистент
14:55 11.12.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Участники AI Journey смогли на себе проверить возможности медицинского ассистента на базе искусственного интеллекта: для этого достаточно было просто подойти к экрану с камерой. GigaDoc распознает ключевые биомаркеры человека: пол, возраст, пульс, индекс массы тела, эмоциональное состояние, риск диабета второго типа, вариабельность сердечного ритма, уровень холестерина и так далее. А также способен предлагать гипотезы о диагнозах на основе предоставленных фотографий. В основе работы ассистента лежат такие технологии, как компьютерное зрение, машинное обучение и дистанционная фотоплетизмография (анализ изменения цвета кожи, который связан с кровотоком и предназначен для измерения частоты сердечных сокращений, дыхания и насыщения крови кислородом).
Мультимодальный ассистент GigaDoc в будущем поможет медицинским работникам ускорить первичный скрининг пациентов, определять приоритет оказания медпомощи в зависимости от тяжести заболевания (триаж), отслеживать динамику состояния здоровья больных и проводить качественный мониторинг хронических неинфекционных заболеваний.
Умный GigaDoc можно будет использовать в широком спектре ситуаций. Например, он может стать личным AI-ассистентом врача и помогать ему более точно понимать пациента, собирать анамнез состояния здоровья, а также давать индивидуальные рекомендации. Особенно ценной такая технология может стать во время телемедицинских консультаций. Также GigaDoc можно применять для проведения предрейсовых и производственных осмотров и в работе страховых компаний, чтобы оценивать потенциальные риски здоровья застрахованных.
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