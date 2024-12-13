В Якутии извлекли из-под завалов тело второго мужчины после обрушения породы на шахте

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горноспасатели извлекли тело второго оказавшегося под завалами после обрушения породы на шахте в Якутии. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на месторождении угля в Якутии под завалами оказались два человека. Одного спасли, велись поиски второго.

«В Якутии горноспасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мужчины», — говорится в сообщении.