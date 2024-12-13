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Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев

12:20 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Это следует из пресс-релиза Минобороны России о поездке министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки.

52-летний Иванаев же ранее занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией.

Андрей Иванаев родился в 1972 году в Уральске Казахстанской АССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе.

С 2013 года — начальник окружного учебного центра в Восточном военном округе, с 2017 года — начальник штаба — заместитель командующего общевойсковой армией ВВО. Участник боевых действий. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

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