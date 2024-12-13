Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после ударов по энергообъектам — МАГАТЭ
14:12 13.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять из девяти действующих атомных реакторов Украины снизили генерацию электроэнергии после ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его странице в соцсети X.
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