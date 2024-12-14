Москва делает все возможное для поддержки участников СВО — Собянин

19:23

Внимание московских властей сосредоточено на достижении целей специальной военной операции, а также поддержке участников военной операции и их семей, заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин после заседания XXII съезда партии «Единая Россия».

«Москва делает все возможное для нашей победы, - отметил градоначальник. - Вернувшимся с фронта мы помогаем восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. Поддерживаем кадровую программу для участников СВО «Время героев».

Мэр напомнил, что в столице действуют пункты сбора гуманитарной помощи, где собирают принесенные москвичами товары и оборудование, а затем волонтеры отправляют их на фронт, в новые и приграничные территории РФ.

При этом, как отмечает Собянин, продолжается развитие экономики и социальной сферы, а выполнение национальных проектов остается приоритетом.

«Люди судят о работе власти по качеству жизни, - отметил мэр. - А качество жизни – это все, начиная с состояния двора, школ, дорог, спортплощадок, поликлиник. Так, в ближайшие годы в России будет проведен капитальный ремонт всех нуждающихся в этом школ. В Москве подобная программа уже действует, идет постоянное обновление городской среды. Забота о людях – главная задача и «Единой России», и власти в целом».