В результате столкновения грузового и пассажирского поездов Мурманской области есть погибший
20:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщина, пострадавшая в результате столкновения грузового и пассажирского составов в Кандалакшском районе Мурманской области, умерла при транспортировке в больницу. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
«Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», — сказал собеседник агентства.
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