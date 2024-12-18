0
0
172
НОВОСТИ

В результате столкновения грузового и пассажирского поездов Мурманской области есть погибший

20:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина, пострадавшая в результате столкновения грузового и пассажирского составов в Кандалакшском районе Мурманской области, умерла при транспортировке в больницу. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 18.12.2024
Обломки двух танкеров «Волгонефть» решено поднять со дна Черного моря
0
59
20:20 18.12.2024
Песков указал, что отношения между Москвой и Тбилиси сейчас «никак не выстраиваются»
0
190
20:05 18.12.2024
Гиперзвуковые ракетные технологии КНР значительно продвинулись вперед за последние 20 лет – Пентагон
0
206
19:40 18.12.2024
На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» журналисты из недружественных стран будут, но их будет немного - Песков
0
251
19:00 18.12.2024
Поезд, часть вагонов которого пострадала в аварии в Мурманской области, может вскоре отправиться далее
0
289
18:50 18.12.2024
Рютте призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры»
0
344
18:48 18.12.2024
Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс в Парке Горького
0
270
18:20 18.12.2024
Песков назвал основные темы вопросов, поступающих в преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным"
0
381
17:40 18.12.2024
Программа маткапитала будет продлена до 2030 года — Мишустин
0
382
17:21 18.12.2024
Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом
0
448

Возврат к списку