В результате столкновения грузового и пассажирского поездов Мурманской области есть погибший

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина, пострадавшая в результате столкновения грузового и пассажирского составов в Кандалакшском районе Мурманской области, умерла при транспортировке в больницу. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Пассажир поезда, предварительно, женщина скончалась при транспортировке», — сказал собеседник агентства.