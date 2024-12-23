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Депутат Госдумы призвал ужесточить правила продажи пиротехники

13:50 21.12.2024

Депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил ужесточить правила продажи пиротехники на фоне участившихся диверсий с ее использованием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ряде городов произошли несколько минитерактов с пиротехникой в отделениях банков, поджоги военкоматов и отделений полиции, – напомнил он. – Сейчас любой человек, имея всего тысячу рублей в кармане, может купить некачественную китайскую пиротехнику в торговом центре. В результате такие «покупки» могут обернуться травмами или, в худшем случае, диверсионными актами».

«Пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в нынешних условиях представляет куда большую угрозу, – подчеркнул парламентарий. – Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. К счастью, отсутствие подготовки у таких людей зачастую ограничивается порчей дверей или окон, но итог – реальные убытки и уголовные сроки».

Стоит задуматься о мерах регулирования, уверен Артем Кирьянов. «Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев, – предложил он. – Бенгальские огни – максимум, что можно оставить для новогоднего настроения. Остальное – угроза как для здоровья граждан, так и для общественного порядка».

«Важно отметить, что сегодня многие работники банков, курьеры и таксисты уже научились распознавать жертв мошенников. Они переубеждают таких людей, помогают предотвратить преступления. Продавцы фейерверков также могут сыграть свою роль, – добавил он. – Если покупатель нервничает, говорит по телефону или проявляет иное подозрительное поведение, это повод насторожиться и вызвать полицию».

«Ответственные решения на местах – залог безопасности в праздники. Новогодние каникулы должны приносить радость, а не становиться полем для трагедий и провокаций», – подытожил депутат.

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