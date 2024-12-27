Польша разрабатывает собственную баллистическую ракету - портал
09:40 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их данным, работу над проектом ведут оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и авиапредприятие Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1. При этом официальная версия гласит, что речь идет исключительно о научном проекте, рабочее название изделия — «трехступенчатая ракетная система для запуска исследовательских грузов».
Ссылаясь на мнение экспертов, Business Insider утверждает, что при незначительных изменениях конструкции создаваемая ракета может стать мощным оружием, в том числе в области ПВО.
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