Польша разрабатывает собственную баллистическую ракету - портал

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша ускоренными темпами разрабатывает собственную баллистическую ракету. Об этом сообщает интернет-портал Business Insider.



По их данным, работу над проектом ведут оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и авиапредприятие Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1. При этом официальная версия гласит, что речь идет исключительно о научном проекте, рабочее название изделия — «трехступенчатая ракетная система для запуска исследовательских грузов».



Ссылаясь на мнение экспертов, Business Insider утверждает, что при незначительных изменениях конструкции создаваемая ракета может стать мощным оружием, в том числе в области ПВО.











