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Польша разрабатывает собственную баллистическую ракету - портал

09:40 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша ускоренными темпами разрабатывает собственную баллистическую ракету. Об этом сообщает интернет-портал Business Insider.

По их данным, работу над проектом ведут оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) и авиапредприятие Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1. При этом официальная версия гласит, что речь идет исключительно о научном проекте, рабочее название изделия — «трехступенчатая ракетная система для запуска исследовательских грузов».

Ссылаясь на мнение экспертов, Business Insider утверждает, что при незначительных изменениях конструкции создаваемая ракета может стать мощным оружием, в том числе в области ПВО.





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