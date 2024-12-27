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ВСУ боятся прекращения помощи США и жалуются на низкий боевой дух - СМИ

10:35 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на снижение боевого духа и выражают опасения относительно прекращения помощи со стороны Вашингтона. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post (WP), опубликованном в четверг.

Журналисты издания побеседовали с несколькими украинскими военными. Те выразили сомнения в скором прекращении конфликта, а также допустили, что США при избранном президенте Дональде Трампе сократят военную помощь, если «Киев не согласится на территориальные уступки».

«Хорошего настроения нет», — приводит издание слова заместителя командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилла, фамилия которого не уточняется. «Никто не считает, что все скоро закончится», — добавил он. «Боевой дух падает все ниже и ниже, становится хуже и хуже», — подчеркнул военный. «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», — сказал он.


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