ВСУ боятся прекращения помощи США и жалуются на низкий боевой дух - СМИ
10:35 27.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Журналисты издания побеседовали с несколькими украинскими военными. Те выразили сомнения в скором прекращении конфликта, а также допустили, что США при избранном президенте Дональде Трампе сократят военную помощь, если «Киев не согласится на территориальные уступки».
«Хорошего настроения нет», — приводит издание слова заместителя командира батальона в 33-й механизированной бригаде ВСУ Кирилла, фамилия которого не уточняется. «Никто не считает, что все скоро закончится», — добавил он. «Боевой дух падает все ниже и ниже, становится хуже и хуже», — подчеркнул военный. «Хотя раньше мы говорили о победе, теперь все неясно», — сказал он.
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