Традиционные виды преступлений в РФ уступили цифровым - статистика
11:40 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число краж, которые 10 лет назад составляли 41% всех преступлений (816 тыс. за январь–ноябрь 2014 года), продолжает снижаться. За 11 месяцев прошлого года их число уменьшилось на 15,1% — до 461 тыс., что составляет четверть среди всех преступлений. За 11 месяцев 2023 года сокращение было на 16,4% (542,8 тыс.).
В минувшем году на 29,9% снизилось число краж с незаконным проникновением в жилище (16,7 тыс.), на 39,9% — карманных краж (8,7 тыс.), на 11% — краж транспортных средств (5,9 тыс.). В 2023 году кражи с незаконным проникновением в жилище уменьшились на 25%, карманные кражи — на 30%. Почти каждая пятая кража в минувшем году совершена с банковского счета или в отношении электронных денежных средств (снижение на 10,7%, 97 тыс.).
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