Более четверти населения России курят — Минздрав
15:00 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 25% жителей России курят, при этом на одну курящую женщину, приходится четверо мужчин. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
«На сегодняшний день у нас по данным Росстата число курящих россиян составляет примерно 25,5%, при этом на одну курящую женщину приходится четыре курящих мужчины. И здесь у нас есть резерв, который мы должны использовать с точки зрения продолжения целенаправленной политики государства, связанной с ограничением курения табака», — сказал он на сессии «На острие борьбы с раком легкого: совершенствование подходов к профилактике, раннему выявлению и лечению».
Согласно данным, представленным Камкиным, Россия занимает 40-е место в мире по заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) трахеи, легкого и бронхов, по смертности от данных ЗНО — 48-е место. Отмечается также, что в 2024 году в России было выявлено более 61 тысячи случаев ЗНО трахеи, легкого и бронхов, из них более 50% случаев у граждан в возрасте 65-79 лет.
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