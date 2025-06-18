Западные СМИ не искажают точку зрения Путина при прямом общении — Песков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что при прямом общении западных СМИ с российским лидером Владимиром Путиным его точка зрения не искажается. Разночтения и искажения, по его словам, возникают при дальнейшей переработке комментаторами этой информации.

«Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они [западные СМИ] не искажают, и такое общение вполне оправдано», — отметил Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале Зарубина.

Он добавил, что «потом уже в плане комментариев и в плане переработки этих новостей возникают эти искажения».