Иран планирует новые ответные удары по Израилю — Хаменеи

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответная атака Ирана ослабила Израиль, у Тегерана есть план осуществления новых «ударов возмездия». Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Сионистский враг (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) должен быть наказан и уже получает наказание. [Удар] возмездия, который иранский народ и вооруженные силы нанесли по этому злому врагу, наносят в настоящее время и планируют нанести в будущем, — суровое наказание, которое ослабило его», — сказал он в обращении к народу. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.