Лекорню предостерег от сотрудничества со Space X в ущерб европейской космической программе Ariane
13:30 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предостерег от сотрудничества с американской компанией Илона Маска Space X в ущерб европейской космической программе Ariane.
«Некоторые европейские государства могу поддаться соблазну сотрудничества со Space X в ущерб нашей программе Ariane, а значит нашей стратегической автономии и нашей промышленности», — сказал Лекорню в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.
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