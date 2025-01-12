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Лекорню предостерег от сотрудничества со Space X в ущерб европейской космической программе Ariane

13:30 12.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предостерег от сотрудничества с американской компанией Илона Маска Space X в ущерб европейской космической программе Ariane.

«Некоторые европейские государства могу поддаться соблазну сотрудничества со Space X в ущерб нашей программе Ariane, а значит нашей стратегической автономии и нашей промышленности», — сказал Лекорню в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

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