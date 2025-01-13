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Армения не собирается выходить из ЕАЭС — министр экономики

13:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ереван не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом на пресс-конференции заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — сказал он.

По словам Папояна, Армения должна поддерживать, развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, а также наращивать отношения с другими структурами.

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