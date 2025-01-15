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Украинская разведка была уверена, что подкупила российских военных для сдачи Горловки

11:32 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская военная разведка была уверена, что ей удалось подкупить российских военнослужащих для сдачи позиций под Горловкой в ДНР. Это следует из распространенных материалов ФСБ России о проведенной совместно с Минобороны операции по пресечению разведывательной акции ГУР МО Украины на горловском тактическом направлении.

По информации ФСБ, представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов за оставление позиций в Горловке. Устремления украинской военной разведки своевременно выявила военная контрразведка ФСБ России. В рамках оперативных мероприятий военнослужащие получили 100 тыс. долларов, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса. «В один из дней утром противник без какой-либо артиллерийской подготовки силами спецподразделений при поддержке бронемашин выдвинулся на те позиции, которые ранее со мной были оговорены. Естественно, все их передвижения мы фиксировали и, подпустив их ближе, просто отработали по ним всем, что у нас было. Они, естественно, ничего не поняли, накаты продолжались примерно еще пару раз и, понеся большие потери, они просто были вынуждены отступить и все», — рассказал на видео один из военнослужащих.

При этом в бой в качестве штурмовиков были брошены спецназ ГУР и силы специальных операций ВСУ, являющиеся элитными подразделениями. Это свидетельствует о том, что украинская разведка была уверена, что подкупила российских военнослужащих и захватит важный рубеж обороны без особых потерь, продемонстрировав командованию ВСУ свой «профессионализм».

«В результате противник понес значительные людские и материальные потери», — сообщили в ФСБ. Контрразведывательная операция была проведена год назад.

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