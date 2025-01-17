В Гренландии ведутся ожесточенные споры насчет предложения Трампа войти в состав США — WSJ
16:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Широкая дискуссия развернулась среди политиков Гренландии насчет предложения избранного американского президента Дональда Трампа присоединить остров к США. Об этом они сообщили газете The Wall Street Journal (WSJ).
По их словам, в преддверии выборов в гренландский парламент в апреле 2025 года вопрос независимости от Дании приобрел особую важность. Гренландские политики изучают, поможет ли Трамп добиться выхода острова из состава королевства.
7 января Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.
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