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Орбан: Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису

15:45 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Украины, прекратившей транзит российского газа, и Соединенных Штатов, которые ввели санкции против нефтегазовых компаний из РФ, угрожают Европе новым энергетическим кризисом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся в Белграде на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, главной темой которых стали проблемы энергетики.

«В последние дни в сфере энергоснабжения Европы произошли тревожные события. Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», — сказал глава правительства в видеообращении из Белграда, которое было показано венгерским телевидением.

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