Рособрнадзор поддерживает проект по сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта, по которому для получения аттестата в некоторых регионах РФ нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об особом порядке проведения ГИА в девятом классе в некоторых российских регионах, для получения аттестата нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Законопроектом в качестве эксперимента предлагается в 2025 году установить такой особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

«Рособрнадзор последние годы говорит о необходимости модернизации проведения ГИА-9 и необходимости учета результатов экзаменов при приеме в десятые классы и СПО. Таким образом, Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», — говорится в сообщении пресс-службы.