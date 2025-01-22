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НОВОСТИ

Путин поручил к февралю проиндексировать пенсии на 9,5% «задним числом»

17:40 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные страховые пенсии должны быть проиндексированы по фактической инфляции в 9,5% уже к февралю. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации — а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — поручил глава государства.

Путин поручил «реализовать это решение, что называется, задним числом» и «сделать соответствующую доплату в феврале».

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