Более 50 тыс. человек эвакуируют в связи с лесным пожаром в округе Лос-Анджелес

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти объявили о новой волне эвакуации в связи с возникновением мощного лесного пожара в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на западе США, который охватил уже более 20 кв. км. Как сообщил телеканал CBS News, обязательная эвакуация касается более 50 тыс. жителей районов вокруг озера Кастейк.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. гектаров. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей. По последним данным, погибли 25 человек. Экономический ущерб от пожаров превышает $250 млрд.