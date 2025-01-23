Розничные продажи игристых вин в РФ в 2024 г. выросли на 8,6%
11:05 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Розничные продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6% по сравнению с 2023 годом, до 23,52 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Продажи виноградных вин увеличились на 1,2%, до 57,11 млн дал, ликерных вин — на 7,6%, до 1,3 млн дал. В то же время продажи водки за отчетный период выросли на 0,6% и составили 76 млн дал, коньяка — на 2,1%, до 14,15 млн дал.
В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в 2024 году снизились на 1,1% — до 226,97 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% выросли на 4,4% — до 121,35 млн дал.
Продажи ликероводочных изделий выросли на 17,7%, до 16,68 млн дал, других спиртных напитков — на 14,4%, до 14,49 млн дал, продажи слабоалкогольной продукции снизились на 34,7%, до 12 млн дал.
НОВОСТИ
- 12:05 23.01.2025
- ВВС Нидерландов стали патрулировать Балтику для обеспечения безопасности подводных кабелей
- 12:00 23.01.2025
- Нехватка денег может вынудить европейские страны направить миротворцев на Украину — FT
- 11:32 23.01.2025
- Семью подростка, ударившего ножом школьника в Краснодаре, выдворили из России
- 11:20 23.01.2025
- В Киеве считают, что Запад может отправить на Украину до 50 тыс. миротворцев — FT
- 11:00 23.01.2025
- СВР Армении считает, что в 2025 г. основания для разморозки участия в ОДКБ не исчезнут
- 10:32 23.01.2025
- Пограничники изъяли у браконьера в Находке шкуру амурского тигра и 12 лап медведей
- 10:20 23.01.2025
- Более 50 тыс. человек эвакуируют в связи с лесным пожаром в округе Лос-Анджелес
- 10:07 23.01.2025
- Российский рынок процессной аналитики достиг 900 миллионов рублей
- 10:05 23.01.2025
- Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя
- 10:00 23.01.2025
- ВСУ попали в клещи российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать