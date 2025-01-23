Розничные продажи игристых вин в РФ в 2024 г. выросли на 8,6%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Розничные продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6% по сравнению с 2023 годом, до 23,52 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи виноградных вин увеличились на 1,2%, до 57,11 млн дал, ликерных вин — на 7,6%, до 1,3 млн дал. В то же время продажи водки за отчетный период выросли на 0,6% и составили 76 млн дал, коньяка — на 2,1%, до 14,15 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в 2024 году снизились на 1,1% — до 226,97 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% выросли на 4,4% — до 121,35 млн дал.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 17,7%, до 16,68 млн дал, других спиртных напитков — на 14,4%, до 14,49 млн дал, продажи слабоалкогольной продукции снизились на 34,7%, до 12 млн дал.