10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против РФ.

«Если они этого не сделают [не придут к соглашению по завершению конфликта на Украине], я введу огромные пошлины. Если они не урегулируют эту войну в ближайшее время, почти сразу, я введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции. И я не хочу этого делать. Знаете, я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу этого делать», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.