Новые власти Сирии просят помощи у Турции для защиты границы с Израилем — СМИ
09:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые власти Сирии запросили у Турции помощь в оборудовании южных областей для защиты граничащего с Израилем региона в районе Голанских высот. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на сирийские источники, в том числе на чиновников Минобороны этой арабской страны.
Переходная администрация президента Сирии Ахмеда аш-Шараа якобы озвучила свои запросы Турции относительно пограничной безопасности и реструктуризации армии. Главным образом Дамаску необходимы турецкие беспилотники, дополнительные радарные системы, системы радиоэлектронной борьбы и ПВО вдоль границ, в особенности, как отмечает газета, в целях обеспечения контроля граничащего с Израилем коридора, то есть района Голанских высот. Сирийский источник отмечает, что «первая поставка БПЛА состоится в ближайшем будущем».
Вопросы сотрудничества Анкары и Дамаска в этой сфере якобы подробно обсуждались в ходе недавних визитов представителей Минобороны Турции в Сирию. Обсуждались технические детали, а также то, где и как будут использоваться турецкое вооружение и системы. Новые власти Сирии, как пишет Türkiye, заявили, что сделали выбор в пользу Турции в вопросах сотрудничества в обороне.
Арабские источники газеты при этом также сообщают, что Турция будет обучать сирийскую армию, для чего в Сирии планируется развернуть две турецкие военные базы. Соответствующее соглашение находится в разработке, его планируется подписать «в ближайшее время». Этот документ, как сообщают источники, закрепит и положение о помощи со стороны Турции в случае угрозы для Сирии. Кроме того, соглашение якобы будет предусматривать подготовку пилотов ВВС Сирии, для чего на двух турецких базах предполагается «разместить 50 истребителей F-16, пока не будут сформированы сирийские ВВС».
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