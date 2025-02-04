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НОВОСТИ

ВСУ потеряли до 345 военных, 2 танка и 27 бронемашин за сутки на курском направлении

15:12 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили до 345 военных, 2 танка и 27 боевых бронированных машин, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО „Тунгуска“, 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета», — сообщили там.

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