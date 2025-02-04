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Человек, убивший главу Федерации бокса ДНР, погиб в результате устроенного им взрыва

16:00 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в столичном ЖК «Алые паруса», по предварительным данным, устроил мужчина, который при этом погиб сам, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По предварительным данным, мужчина, приведший в действие взрывное устройство для убийства Саркисяна, погиб на месте. Его личность устанавливается. Следствие отрабатывает криминальную версию убийства», — сказал собеседник агентства.

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