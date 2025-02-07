В офисе Зеленского признали, что хотели бы спровоцировать войну между США и РФ
11:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Российской Федерацией. По его мнению, Киеву в таком случае было бы «намного лучше».
«Ну предположить мы можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. <…> Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно», — сказал он в эфире YouTube-канала агентства РБК-Украина.
Данные слова прозвучали в рамках ответа на вопрос ведущего, можно ли допустить вариант, при котором президент США Дональд Трамп «пойдет на ввод каких-то сил на Украину для того, чтобы вернуть те самые недра, о которых сейчас говорится».
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