Сбер подвел итоги научной деятельности за прошлый год

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Сбер накануне Дня науки подвел ключевые итоги научной деятельности за прошлый год: более 280 научных работ совместно с партнерами, 29 исследований с центрами искусственного интеллекта (ИИ, AI), новый функционал AI-помощников для людей и бизнеса и многое другое.

«В основе каждого прорывного решения лежат глубокие научные исследования. Именно поэтому мы развиваем собственные лаборатории, поддерживаем российских ученых, сотрудничаем с ведущими научными учреждениями и университетами страны, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. – Как показывает наш опыт, пристальное внимание к прикладной и фундаментальной науке позволяет быстрее внедрять новые технологии и лучше помогать нашим клиентам, экономить их время и деньги, давать и людям, и предприятиям, и всей стране новые возможности для роста и развития. Научные открытия – словно мосты между настоящим и будущим, а ученые Сбера, подобно проводникам, помогают открывать новые горизонты возможностей, улучшая качество жизни. Сегодня почти 30 исследовательских подразделений сосредоточены в разных бизнес-блоках компании. И я уверен, что в этом году наша R&D-команда получит значимые научные результаты, применяя искусственный интеллект и другие инновационные технологии».

В 2024 году аудитория нейросетевой модели GigaChat, которую Сбер представил годом ранее, достигла 7 млн уникальных пользователей, которые уже сгенерировали к ней 150 млн запросов. В прошлом году вышла новая линейка моделей GigaChat: Lite – для простых задач на максимальной скорости, Pro – для сложных проектов и, наконец, MAX – самая мощная модель в линейке GigaChat с расширенным функционалом, которая в ряде задач превосходит GPT-4. Искусственный интеллект (AI) сегодня помогает человеку в различных сферах жизни – от медицины и финансов до робототехники и спорта.

Новый функционал получила и нейросеть Сбера Kandinsky. В 2024 году вышло несколько улучшенных моделей семейства Kandinsky с возможностью создавать еще более реалистичные и качественные изображения. В мае пользователям стала доступна обновленная модель Kandinsky Video, обученная генерировать видеоролики в разных форматах не только по тексту, но и по изображению. Kandinsky Video это первая российская нейросеть, создающая полноценное видео по текстовому описанию. В декабре 2024 года была представлена в формате бета-тестирования новая версия модели, создающая ролики длиной до 12 секунд.

Сбер – крупнейший индустриальный партнер центров искусственного интеллекта, которые созданы в ведущих вузах и научных организациях страны по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». За прошлый год их количество выросло с 3 до 8, реализовано 29 проектов. В сотрудничестве с AI-центрами Сбер разработал алгоритмы на генеративном AI и инструменты для решения запросов бизнеса в области риск-моделирования, смог реализовать новые подходы в робототехнике и запустить новые сервисы на базе GigaChat.

В 2024 году в Научной премии Сбера появилась новая номинация «AI в науке». Ее лауреатами могут стать молодые исследователи не старше 35 лет, получившие выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта. Общий призовой фонд премии увеличился с 60 до 76,5 млн руб.

Лауреатами 2024 года в трех основных номинациях – «Физический мир», «Цифровая вселенная» и «Науки о жизни» – стали член-корреспондент РАН Евгений Антипов, доктор физико-математических наук Евгений Бурнаев и академик РАН Сергей Лукьянов соответственно. В номинациях «AI в науке. Физический мир», «AI в науке. Цифровая вселенная» и «AI в науке. Науки о жизни» – доктор физико-математических наук Александр Квашнин, кандидат физико-математических наук Александр Коротин и кандидат физико-математических наук Марк Иванов.

В прошлом году ученые и инженеры Сбера в соавторстве с коллегами из других организаций опубликовали 289 научных работ и приняли участие в 18 топовых международных научных конференциях уровня A* и А. В частности, на международной научной конференции по рекомендательным системам RecSys’24 исследователи Группы Сбер с научным партнером – Институтом AIRI представили 6 статей.

Ко дню Науки Сбер также подготовил специальный раздел на R&D-сайте, где собраны лекции лауреатов Научной премии Сбера, выпуски цикла передач о передовых работах российских ученых «Теория всего», подготовленный вместе с РБК и Сколтехом, научный тест, интеллектуальные игры и другие активности, которые позволят прокачать знания и с пользой провести свободное время.