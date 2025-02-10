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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 15 украинских БПЛА над регионами России

09:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионами России за ночь уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата: семь БПЛА — над территорией Краснодарского края, три — над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области, по одному — над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым», — сообщили в ведомстве.

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