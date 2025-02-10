Цены на газ в Европе достигли двухлетнего рекорда — Bloomberg

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фьючерсные цены на природный газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года на фоне возросшего забора газа из хранилищ из-за холодной погоды. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в понедельник цены на фьючерсные контракты росли на 4,1% до 58 евро за мегаватт-час. Рост цен продолжается четыре недели подряд.

В ближайшие дни в северо-восточных регионах Европы ожидается похолодание, поэтому участники рынка ожидают дальнейший рост спроса на газ. По данным агентства, возросший спрос привел к снижению запасов газа в подземных газохранилищах Европы. Сейчас они находятся на минимальном для этого времени года уровне со времен энергетического кризиса 2022 года — в прошлом году в феврале они были заполнены на 67%, сейчас этот показатель составляет 49%.

«Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель. Мы видим рост цен на фьючерсы не только на месяц вперед, но и на 2026–2027 годы», — прокомментировал ситуацию на рынке аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.