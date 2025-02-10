Готовятся визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин, заявил Песков
13:32 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взаимные визиты председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина в Москву и Пекин по случаю 80-летия Победы готовятся. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о праздновании в Москве 9 мая годовщины Победы в Великой Отечественной войне и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой.
«Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», — сказал Песков.
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