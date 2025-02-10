Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военных
16:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 380 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 3 бронетранспортера, 7 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 7 минометов, а также 7 пунктов управления БПЛА и 3 склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в Минобороны.
НОВОСТИ
- 16:32 10.02.2025
- Три человека задержаны за поджог релейных шкафов на ж/д в Белгородской области
- 16:12 10.02.2025
- Дальнейшие поставки газа в Приднестровье будут обеспечены за счет кредита РФ
- 15:32 10.02.2025
- Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков
- 15:12 10.02.2025
- Во Франции планируют создать питаемый от АЭС кластер искусственного интеллекта — WSJ
- 15:00 10.02.2025
- Израиль должен найти $100 млрд для восстановления Газы — Эрдоган
- 14:32 10.02.2025
- В России из-за аномально теплой зимы растет число провалившихся под лед
- 14:12 10.02.2025
- Введение США пошлин на товары ЕС будет незаконным, Брюссель защитит свои интересы — ЕК
- 14:00 10.02.2025
- В Приднестровье полностью восстановили газоснабжение населения
- 13:32 10.02.2025
- Готовятся визиты Си Цзиньпина в Москву и Путина в Пекин, заявил Песков
- 13:20 10.02.2025
- Украинские полезные ископаемые уже распроданы Западу — Азаров о «сделке» Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать