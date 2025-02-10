Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военных

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 380 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 3 бронетранспортера, 7 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, 7 минометов, а также 7 пунктов управления БПЛА и 3 склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказали в Минобороны.