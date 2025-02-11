Конюхов первым в истории пересек на веслах Южную Атлантику

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. За 68 суток он добрался от Южной Америки до Индийского океана и продолжает свой 200-дневный переход до Австралии, сообщается в телеграм-канале экспедиционного штаба.

«Этой ночью лодка „Акрос“ пересекла 20 градусов восточной долготы (мыс Игольный, ЮАР) и вышла в Индийский океан. Федор Конюхов стал первым в истории, кто смог пересечь Южную Атлантику на весельной лодке. Причем по самому сложному и опасному маршруту в „неистовых пятидесятых“ и „ревущих сороковых“ широтах. Потребовалось 68 суток. Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) 4,2 тыс. морских миль», — говорится в сообщении.