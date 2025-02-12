Западные СМИ замалчивают зверства ВСУ, в том числе в селе Николаево-Дарьино — Песков
16:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет, что западные СМИ продолжают линию на замалчивание зверств ВСУ, в том числе в селе Николаево-Дарьино Курской области, где украинские боевики убили практически всех мужчин. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос ТАСС.
«К сожалению, западные СМИ продолжают свою линию на умалчивание этих вопиющих зверств боевиков киевского режима. Они не идут на то, чтобы давать сбалансированную, правдивую информацию даже по таким чудовищным зверствам», — сказал представитель Кремля.
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