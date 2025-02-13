ФСБ предотвратила теракт на ж/д вокзале Пскова, готовившие его нейтрализованы
13:20 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Пскова, готовившие его члены ячейки международной террористической организации были нейтрализованы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Псковской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации (МТО), члены которой, граждане одной из стран Центральной Азии, планировали совершение террористического акта, — сообщили в ЦОС. — Злоумышленники по указанию находящегося за рубежом эмиссара МТО намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После террористической атаки рассчитывали переправиться за рубеж — в одну из стран Ближнего Востока».
«При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем», — сообщили в ФСБ.
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