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Элитный батальон ВСУ выведен из Суджанского района, потеряв более 50% состава — силовики

16:00 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Элитный 501-й батальон морской пехоты Военно-морских сил Украины (ВМСУ) выведен из Суджанского района Курской области из-за больших потерь в личном составе, превысивших 50% от общей численности подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«501-й батальон морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ в суджанском приграничье получил огромные потери в личном составе, они превысили 50% от общей численности подразделения. Сейчас его пытаются по факту собрать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений „Широкий Лан“ в Николаевской области. В то же время из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение батальона идет по остаточному принципу», — сказал собеседник агентства.

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