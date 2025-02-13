Шеф Пентагона: У нас нет непреодолимого желания вступать в столкновение с Китаем
19:50 13.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя администрация США во главе с Дональдом Трампом намерена проводить курс на сдерживание Китая, но не имеет непреодолимой тяги к вступлению в столкновение с ним. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран — членов НАТО шеф Пентагона Пит Хегсет.
«У нас нет непреодолимого желания вступать в столкновение с Китаем», — сказал он. «Мы не чувствуем, что конфликт неизбежен. И, разумеется, не стремимся к конфликту с Китаем», — заверил глава американского военного ведомства.
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