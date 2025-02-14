Основная угроза безопасности Европы исходит не от РФ и Китая, а изнутри — Вэнс
20:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что основная угроза безопасности Европы исходит не со стороны России и Китая, а находится внутри самой Европы. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, администрация президента США Дональда Трампа «очень озабочена европейской безопасностью и уверена, что можно достичь приемлемого урегулирования между Россией и Украиной». Вэнс также заявил, что Европа в грядущие годы должна существенно увеличить оборонные расходы.
«Угроза, которая беспокоит меня больше всего применительно к Европе, это не Россия, не Китай, она не исходит откуда-либо извне. Меня беспокоит внутренняя угроза — отход Европы от некоторых фундаментальных ценностей, которые она разделяет с Соединенными Штатами», — отметил вице-президент США. По его словам, некоторые заявления политиков в Европе «шокируют американцев».
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