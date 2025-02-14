Работа экипажа самолета, упавшего под Актау, носила хаотичный характер — эксперты
20:40 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение под Актау, не справился с корректной оценкой обстановки и не подал в воздушном пространстве России сигнал бедствия MayDay, сообщил ТАСС заслуженный пилот СССР и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов.
«Работа экипажа самолета Embraer „Азербайджанских авиалиний“ носила хаотичный характер, следует из опубликованной расшифровки. Пилоты не справились со стрессом, стиль их разговора друг с другом вызывает недоумение: в кабине нецензурная брань, что абсолютно неприемлемо по регламенту. Командир воздушного суда обвиняет второго пилота в некомпетентности, подтверждая тем самым явно недостаточный уровень подготовки пилотов. Также экипаж не справился с корректной оценкой обстановки, не подал в воздушном пространстве России сигнал бедствия MayDay. Ждем окончательных выводов комиссии», — сказал он.
Председатель экспертного совета в области гражданской авиации Александр Яковлев также отметил, что экипаж был полностью психологически и профессионально не готов к заходу по системам, отличным от захода по GNSS (глобальной навигационной спутниковой системе).
НОВОСТИ
- 21:20 14.02.2025
- ЕС пообещал Украине «стабильную поддержку» до заключения мира, а не «победы», как раньше
- 20:00 14.02.2025
- Основная угроза безопасности Европы исходит не от РФ и Китая, а изнутри — Вэнс
- 19:20 14.02.2025
- Зеленский потребовал от НАТО армию в 1,5 млн человек, если Украину не примут в альянс
- 18:40 14.02.2025
- Евросоюз намерен ускорить процесс вступления Украины в состав сообщества — фон дер Ляйен
- 18:35 14.02.2025
- Собянин: В «Рудневе» открылся летно-испытательный комплекс для беспилотников
- 18:00 14.02.2025
- Шольц заявил, что намерен уйти из политики после того, как перестанет быть канцлером ФРГ
- 17:32 14.02.2025
- Новый гендиректор Роскосмоса сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина
- 17:12 14.02.2025
- Пентагон намерен отказаться от определенных видов вооружений для оптимизации бюджета — WSJ
- 17:00 14.02.2025
- ЦБ РФ существенно понизил прогноз кредитования населения на 2025 год
- 16:32 14.02.2025
- ХАМАС освободит российского заложника в знак признания поддержки РФ палестинцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать