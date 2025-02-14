Работа экипажа самолета, упавшего под Актау, носила хаотичный характер — эксперты

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж самолета «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение под Актау, не справился с корректной оценкой обстановки и не подал в воздушном пространстве России сигнал бедствия MayDay, сообщил ТАСС заслуженный пилот СССР и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов.

«Работа экипажа самолета Embraer „Азербайджанских авиалиний“ носила хаотичный характер, следует из опубликованной расшифровки. Пилоты не справились со стрессом, стиль их разговора друг с другом вызывает недоумение: в кабине нецензурная брань, что абсолютно неприемлемо по регламенту. Командир воздушного суда обвиняет второго пилота в некомпетентности, подтверждая тем самым явно недостаточный уровень подготовки пилотов. Также экипаж не справился с корректной оценкой обстановки, не подал в воздушном пространстве России сигнал бедствия MayDay. Ждем окончательных выводов комиссии», — сказал он.

Председатель экспертного совета в области гражданской авиации Александр Яковлев также отметил, что экипаж был полностью психологически и профессионально не готов к заходу по системам, отличным от захода по GNSS (глобальной навигационной спутниковой системе).