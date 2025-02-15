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НОВОСТИ

Журналисты Associated Press обвинили Белый дом в нарушении первой поправки к Конституции США

09:11 15.02.2025 Источник: Интерфакс

Журналисты агентства Associated Press (АР) заявили, что администрация США нарушает Конституцию, препятствуя свободной публикации мнений.

Поводом послужил тот факт, что сотрудники Белого дома не пустили аккредитованного репортера и фотографа AP на самолет президента США Дональда Трампа. Причиной отказа было названо нежелание агентства называть Мексиканский залива Заливом Америки.

"Журналисты считают действия администрации нарушением первой поправки к Конституции США, то есть попыткой правительства диктовать, что должна публиковать новостная компания под угрозой возмездия", - говорится в публикации AP.

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