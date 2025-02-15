Журналисты Associated Press обвинили Белый дом в нарушении первой поправки к Конституции США
09:11 15.02.2025 Источник: Интерфакс
Журналисты агентства Associated Press (АР) заявили, что администрация США нарушает Конституцию, препятствуя свободной публикации мнений.
Поводом послужил тот факт, что сотрудники Белого дома не пустили аккредитованного репортера и фотографа AP на самолет президента США Дональда Трампа. Причиной отказа было названо нежелание агентства называть Мексиканский залива Заливом Америки.
"Журналисты считают действия администрации нарушением первой поправки к Конституции США, то есть попыткой правительства диктовать, что должна публиковать новостная компания под угрозой возмездия", - говорится в публикации AP.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать