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Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав российских граждан в Абхазии

21:20 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан России в Абхазии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», — сказала она.

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