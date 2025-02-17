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НОВОСТИ

На экстренной встрече лидеров ЕС в Париже не принято никаких решений по Украине — Туск

22:40 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения по Украине не принимались на экстренном саммите лидеров ЕС в Париже. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляция ведется телеканалом TVP Info.

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