На экстренной встрече лидеров ЕС в Париже не принято никаких решений по Украине — Туск

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения по Украине не принимались на экстренном саммите лидеров ЕС в Париже. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — сказал Туск на пресс-конференции, ее трансляция ведется телеканалом TVP Info.