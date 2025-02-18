Экс-премьер Польши назвал встречу лидеров ЕС в Париже бессмысленной

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экстренный саммит лидеров европейских стран в Париже был бессмысленным, Европа впустую потратила три месяца после победы на выборах в США Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер (2001-2004).

«Это была дружеская встреча за чашкой кофе с пирожными. Абсолютно бессмысленная», — считает бывший глава польского правительства. По его мнению, после парижской встречи Европа не сможет выработать и направить США какой-либо план по Украине. «Да, потому что впустую были потрачены три месяца. Ведь очертания планов [президента США Дональда] Трампа были давно известны. То, что к ним относились легкомысленно и посчитали за предвыборную болтовню — это другой вопрос», — подчеркнул Миллер.