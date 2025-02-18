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НОВОСТИ

Вопрос размещения европейских войск на Украине не находится в повестке дня — МИД Франции

13:20 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос отправки европейских сил на Украину в данный момент не стоит на повестке дня. Об этом в эфире телеканала France Info заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Этот вопрос сейчас не стоит. И никто не говорил, что намерен сегодня направить войска на Украину. Мы говорим, что хотим мира», — сказал глава МИД республики.

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