Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен спецпредставителем президента РФ

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21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе», — говорится в документе.