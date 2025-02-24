19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский собирается продолжать военные действия еще два года в надежде на потерю президентом США Дональдом Трампом большинства в нижней палате Конгресса. Такое мнение выразил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, комментируя новые запросы Киева к западным странам.

«Воевать он хочет еще как минимум два года, — написал депутат в своем телеграм-канале. — Это следует из суммы в $100 млрд, вокруг которой он ходит. Сейчас война стоит 2,2 трлн гривен в год. $100 млрд — это 4,2 трлн гривен — на два года».

По мнению Дубинского, «этот срок Зеленскому и его спонсорам из „дипстейт“ нужен для того, чтобы протянуть до промежуточных выборов в Конгресс США, чтобы лишить Трампа большинства в нижней палате». «При этом Зеленский усиливает отношение к себе как к главному препятствию для завершения войны, — добавил депутат. — Как для США, так и для РФ».