Кандидат в президенты Польши Ментцен требует от Украины отменить культ Бандеры

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен потребовал от властей Украины немедленно прекратить культ лидера националистов Степана Бандеры.

«Украина должна как можно быстрее прекратить культ Степана Бандеры», — цитирует политика интернет-портал DoRzeczy.pl.

«Это террорист. Люди этого человека убили 100 тыс. поляков», — сказал далее Ментцен. Он напомнил, что еще до Второй мировой войны «польский суд приговорил его (Бандеру — прим. ТАСС) к смертной казни за убийства поляков».

Позже Бандера «создал организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС), которая ответственна за Волынскую резню», — добавил кандидат в президенты.

Портал сообщает, что свое заявление Ментцен сделал во Львове, стоя у памятника Бандере.

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что Украине нет места в ЕС и НАТО до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни.