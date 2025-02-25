0
0
187
НОВОСТИ

Кандидат в президенты Польши Ментцен требует от Украины отменить культ Бандеры

17:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Польши от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен потребовал от властей Украины немедленно прекратить культ лидера националистов Степана Бандеры.

«Украина должна как можно быстрее прекратить культ Степана Бандеры», — цитирует политика интернет-портал DoRzeczy.pl.

«Это террорист. Люди этого человека убили 100 тыс. поляков», — сказал далее Ментцен. Он напомнил, что еще до Второй мировой войны «польский суд приговорил его (Бандеру — прим. ТАСС) к смертной казни за убийства поляков».

Позже Бандера «создал организацию украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС), которая ответственна за Волынскую резню», — добавил кандидат в президенты.

Портал сообщает, что свое заявление Ментцен сделал во Львове, стоя у памятника Бандере.

9 января кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что Украине нет места в ЕС и НАТО до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 25.02.2025
Спонсоры Демпартии больше не хотят вкладывать в нее деньги — The Hill
0
138
17:12 25.02.2025
Британия сократит международную помощь для повышения расходов на оборону — Стармер
0
204
17:00 25.02.2025
Один подросток погиб еще двое пострадали в ДТП со снегоходом и электричкой в Удмуртии
0
201
16:32 25.02.2025
Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак
0
240
16:12 25.02.2025
Трамп хочет, чтобы Украина сдалась, утверждает El País
0
319
16:00 25.02.2025
На Ставрополье арестовали женщину, чьи собаки загрызли насмерть 9-летнюю девочку
0
306
15:32 25.02.2025
Польша будет рада забрать себе весь американский контингент в Германии — президент
0
389
15:12 25.02.2025
ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины - ЕК
0
401
15:00 25.02.2025
Почти половина немцев не хотят продолжения поддержки Киева новым правительством — опрос
0
403
14:32 25.02.2025
Глава разведки и командующий ВС Швейцарии подали прошение об отставке — СМИ
0
443

Возврат к списку